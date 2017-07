All four teams appear to be in good spirits and pumped for the weekend. Right now it's all about getting the final training sessions done without incident and relaxing ahead of the big day.

THIS IS FINAL4, THIS IS FIGHT!!! 💪💪💪😉🔝🔵⚪😂😂😂 #ajdebuducnost @zrk_buducnost @ehfcl Ein Beitrag geteilt von Darly Zoqbi de Paula (@darlyzoqbi) am 5. Mai 2017 um 8:15 Uhr

Már javában zajlik a TIPPMIX EHF FINAL4 előtti utolsó edzés!🤾🏼‍♀️💚👊🏼 #hajraeto #hajragyor #gyoriaudietokc_official Ein Beitrag geteilt von Győri Audi ETO KC (@gyoriaudietokc_official) am 5. Mai 2017 um 6:57 Uhr

TEXT: