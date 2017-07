21.05.2017, 07:00

Live blog: Saturday at the LIQUI MOLY EHF Cup Finals 2017 « Go back » Print Version



Read more » Tweet

Live blog: Sunday at the LIQUI MOLY EHF Cup Finals 2017 - Your champions of the LIQUI MOLY EHF Cup Finals 2017: FRISCH AUF! Göppingen

- 3-4 placement match: Saint-Raphael Var Handball (FRA) vs SC Magdeburg (GER) 31:32

- Final: Füchse Berlin (GER) vs Frisch Auf Göppingen (GER) 22:30

- Live blogging from the EWS Arena in Göppingen brought to you by Brian Campion

TEXT: bc



Share Tweet TEXT: