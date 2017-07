20.05.2017, 12:28

Two hot shots to hit the court in today's second semi-final today at 17:45. For the moment top scorer two-metre-tall Raphael Caucheteux of Saint-Raphael with 76 edges Danish right wing, Hans Lindberg of Füchse Berlin. Lindberg was of course top scorer in the EHF Champions League in the 2012/13 season with 101 goals. #EHFCupFinals Qui terminera meilleur buteur de la compétition ? pic.twitter.com/E2yHkmNdul — St Raphaël Handball (@SRVHB) May 20, 2017

