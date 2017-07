Awards ceremony for the LIQUI MOLY EHF Cup Finals 2017:

Best goalkeeper - Edgar Wolff (District Administrator Göppingen): Primoz Prost (FRISCH AUF! Göppingen)

WATCH: Check out the best goalkeeper of the LIQUI MOLY #ehfcupfinals, Primoz Prost of @FRISCHAUFGP pic.twitter.com/kNhiNNBTSy — #ehfcupfinals (@EHF) May 21, 2017

Top scorer presented by Joachim Kurth (SELECT Germany): Hans Lindberg (Füchse Berlin), 92 goals



MVP presented by Guido Till (mayor Göppingen): Lars Kaufmann (FRISCH AUF! Göppingen)



Silver medals presented by Gabriella Horvath (EHF EXEC member) and Christian Prokop (German NT coach): Füchse Berlin

Winners' trophy presented by Bozidar Djurkovic (EHF EXEC member) and Sascha Jardel (LIQUI MOLY Germany): FRISCH AUF! Göppingen

#ehfcupfinals awards: MVP: Lars Kaufmann (GÖP), best goalkeeper Primoz Prost (GÖP), top scorer Hans Lindberg (BER) 92 goals pic.twitter.com/g9QrBfbWMS — #ehfcupfinals (@EHF) May 21, 2017

The old champion is the new champion! @FRISCHAUFGP defend their EHF Cup title #ehfcupfinals pic.twitter.com/55uWgy7ojG — EHF Live (@EHF_Live) May 21, 2017

