GROUP A
Saint Raphael Var Handball (FRA) vs RK Nexe (CRO)
Tuesday 24 November, 20:45 CET, live on EHFTV
Hammarby Handboll (SWE) vs Elverum Håndball (NOR)
Tuesday 24 November, 20:45 CET, live on EHFTV
GROUP B
FH Hafnarfjordur (ISL) vs IRUDEK Bidasoa Irun (ESP)
Tuesday 24 November, 20:45 CET, live on EHFTV
Maritimo da Madeira Andebol/SAD (POR) vs Limoges Handball (FRA)
Tuesday 24 November, 20:45 CET, live on EHFTV
GROUP C
Kadetten Schaffhausen (SUI) vs Chambery Savoie Mont Blanc Handball (FRA)
Tuesday 24 November, 18:45 CET, live on EHFTV
HC Izvidac (BIH) vs CSM Bucuresti (ROU)
Tuesday 24 November, 20:45 CET, live on EHFTV
GROUP D
TATRAN Presov (SVK) vs MRK Sesvete Triglav osiguranje (CRO)
Tuesday 24 November, 18:45 CET, live on EHFTV
GROUP E
ACS HC Buzau 2012 (ROU) vs Fraikin BM. Granollers (ESP)
Tuesday 24 November, 18:45 CET, live on EHFTV
SG Flensburg-Handewitt (GER) vs Águas Santas Milaneza (POR)
Tuesday 24 November, 18:45 CET, live on EHFTV
GROUP F
TTH Holstebro (DEN) vs HCB Karvina (CZE)
Tuesday 24 November, 18:45 CET, live on EHFTV
Bathco Bm. Torrelavega (ESP) vs Sport Lisboa e Benfica (POR)
Tuesday 24 November, 20:45 CET, live on EHFTV
GROUP G
HC Eurofarm Pelister (MKD) vs PGE Wybrzeze Gdansk (POL)
Tuesday 24 November, 18:45 CET, live on EHFTV
VfL Gummersbach (GER) vs Dicorpebal Logronõ La Rioja (ESP)
Tuesday 24 November, 20:45 CET, live on EHFTV
GROUP H
RD LL Grosist Slovan (SLO) vs MOL Tatabanya KC (HUN)
Tuesday 24 November, 18:45 CET, live on EHFTV