EHF Youth Club Trophy Men
QUALIFICATION TOURNAMENT 1 - Bucharest (ROU)
Saturday 28 and Sunday 29 March
- semi-final 1: CS Dinamo Bucuresti (ROU, host) vs GOG (DEN)
- semi-final 2: Sporting CP (POR) vs HBC Nantes (FRA)
Semi-finals at 15:00 and 17:30 CET; finals at 15:00 and 17:30 CEST.
QUALIFICATION TOURNAMENT 2 - Porec (CRO)
Monday 30 and Tuesday 31 March
- semi-final 1: Aalborg Håndbold (DEN) vs HC Eurofarm Pelister (MKD)
- semi-final 2: HC Zagreb (CRO) vs Füchse Berlin (GER)
Semi-finals at 12:00 and 14:30 CEST; finals at 14:00 and 16:30 CEST.
QUALIFICATION TOURNAMENT 3 - Szeged (HUN)
Tuesday 31 March and Wednesday 1 April
- semi-final 1: OTP Bank - PICK Szeged (HUN, host) vs Barça (ESP)
- semi-final 2: Kolstad Håndball (NOR) vs Orlen Wisla Plock (POL)
Semi-finals at 15:00 and 18:00 CEST; finals at 15:00 and 17:00 CEST.
QUALIFICATION TOURNAMENT 4 - Veszprém (HUN)
Thursday 2 and Friday 3 April
- semi-final 1: Veszprém Handball Academy (HUN, host) vs KSS Iskra Kielce (POL)
- semi-final 2: SC Magdeburg (GER) vs Paris Saint-Germain Handball (FRA)
Semi-finals at 13:30 and 16:00 CEST; finals at 15:30 and 18:00 CEST.
EHF Youth Club Trophy Women
QUALIFICATION TOURNAMENT 1 - Porec (CRO)
Sunday 29 and Monday 30 March
- semi-final 1: OTP Group Buducnost (MNE) vs Hypo Niederösterreich (AUT)
- semi-final 2: HC Podravka (CRO) vs Györi ETO KC (HUN)
Semi-finals at 16:00 and 18:30 CEST; finals at 17:00 and 19:30 CEST.
QUALIFICATION TOURNAMENT 2 - Zagreb (CRO)
Tuesday 31 March and Wednesday 1 April
- semi-final 1: HC Lokomotiva Zagreb (CRO, host) vs Krim OTP Group Mercator (SLO)
- semi-final 2: FTC (HUN) vs Ikast Håndbold (DEN)
Semi-finals at 12:00 and 14:00 CEST; finals at 12:00 and 14:00 CEST.
QUALIFICATION TOURNAMENT 3 - Bistrita (ROU)
Thursday 2 April and Friday 3 April
- semi-final 1: CS Gloria Bistrita (ROU, host) vs Team Esbjerg (DEN)
- semi-final 2: DVSC Schaeffler (HUN) vs BV Borussia Dortmund (GER)
Semi-finals at 16:00 and 18:30 CEST; finals at 16:00 and 18:30 CEST.
QUALIFICATION TOURNAMENT 4 - Ankara (TUR)
Thursday 2 April and Friday 3 April
- semi-final 1: Kepez BSK (TUR, host) vs Metz Handball (FRA)
- semi-final 2: CSM Bucuresti (ROU) vs Odense Håndbold (DEN)
Semi-finals at 13:00 and 15:30 CEST; finals at 13:00 and 15:30 CEST.
image © Anze Malovrh / kolektiff