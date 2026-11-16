Stakes rising as EHF European League Men returns for more group phase

Stakes rising as EHF European League Men returns for more group phase

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EHF / Courtney Gahan
16 November 2026, 11:15

Following a break of over a month, the return leg journey of the EHF European League Men 2026/27 begins on Tuesday 17 November. With three of the six rounds in the group phase remaining, the race for the top two positions in each group is intensifying.

Since round 3 was played on 13 October, the first rounds of Men’s EHF EURO 2028 Qualifiers have been played, with many EHF European League players on the court with their national teams. Additionally, the clubs coming down from the EHF Champions League to join the EHF European League play-offs have been confirmed.

Now the question is which teams will join the sides coming from the top tier in the next phase of the EHF European League Men 2026/27.

Some places in the play-offs could be determined this week, in the groups where the leaders stand alone on six points, but no team relies only on their own result in order to secure progression yet. On the other hand, some teams have reached the point of fighting for their survival in the competition.

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Picks of the week

GROUP A

RK Nexe (CRO) vs Elverum Håndball (NOR)

Tuesday 17 November, 18:45 CET, live on EHFTV

  • Nexe’s 39:37 win away in Norway in round 3 represented Elverum’s first loss of the international season and shook up the group standings

  • ahead of round 4, Elverum, Nexe and Hammarby Handboll are all on four points, while the fourth group A side, Saint Raphael Var Handball — finalists in the EHF Cup 2017/18 — are on zero

  • leading the high-scoring Elverum-Nexe clash in the previous round were right wing Kevin Gulliksen and left back Tin Lučin, with 15 goals for Elverum and nine for Nexe, respectively

  • that outing took Gulliksen up to 26 goals and third place on the season’s top scorer chart, where he sits right behind his teammate Frederik Pedersen (30 goals); Lučin is also among the leaders in the EHF European League Men 2026/27, in eighth position with 22 goals

  • both teams reached the knockout stage last season: Elverum lost to Montpellier in the play-offs, while Nexe were eliminated by Kiel in the quarter-finals

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GROUP C

HC Izvidac (BIH) vs Kadetten Schaffhausen (SUI)

Tuesday 17 November, 18:45 CET, live on EHFTV

  • sitting second in group C with two wins behind them, HC Izvidac are enjoying their best season ever in the second-tier European cup competition — they have played the group matches of the EHF European League only once before, in 2023/24, taking no victories

  • last season, Izvidac reached the semi-finals of the European Cup, where they lost to Tatabanya by just one goal on aggregate

  • Kadetten lead the group with the maximum six points and would book their place in the play-offs with a win over Izvidac and a Chambery loss to CSM Bucuresti

  • the reverse leg between the sides saw a decisive win for Kadetten, at 42:30; the Swiss side’s victories have all been by at least seven goals while Izvidac’s two wins were by one

  • since the EHF European League was introduced in 2020/21, Kadetten have appeared in every season and only missed the knockout stage twice, in the last two seasons; in 2024/25, they did not reach the main round either

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PRO 2094 Kadetten Izvicac 06102026

GROUP A

Saint Raphael Var Handball (FRA) vs Hammarby Handboll (SWE)

Tuesday 17 November, 18:45 CET, live on EHFTV

GROUP B

FH Hafnarfjordur (ISL) vs Maritimo da Madeira Andebol/SAD (POR)

Tuesday 17 November, 20:45 CET, live on EHFTV

IRUDEK Bidasoa Irun (ESP) vs Limoges Handball (FRA)

Tuesday 17 November, 20:45 CET, live on EHFTV

GROUP C

Chambery Savoie Mont Blanc Handball (FRA) vs CSM Bucuresti (ROU)

Tuesday 17 November, 20:45 CET, live on EHFTV

GROUP D

IK Sävehof (SWE) vs TATRAN Presov (SVK)

Tuesday 17 November, 20:45 CET, live on EHFTV

Bergischer HC (GER) vs MRK Sesvete Triglav osiguranje (CRO)

Tuesday 17 November, 20:45 CET, live on EHFTV

GROUP E

ACS HC Buzau 2012 (ROU) vs SG Flensburg-Handewitt (GER)

Tuesday 17 November, 18:45 CET, live on EHFTV

Fraikin BM. Granollers (ESP) vs Águas Santas Milaneza (POR)

Tuesday 17 November, 20:45 CET, live on EHFTV

GROUP F

TTH Holstebro (DEN) vs Bathco Bm. Torrelavega (ESP)

Tuesday 17 November, 18:45 CET, live on EHFTV

Sport Lisboa e Benfica (POR) vs HCB Karvina (CZE)

Tuesday 17 November, 20:45 CET, live on EHFTV

GROUP G

Dicorpebal Logronõ La Rioja (ESP) vs PGE Wybrzeze Gdansk (POL)

Tuesday 17 November, 20:45 CET, live on EHFTV

HC Eurofarm Pelister (MKD) vs VfL Gummersbach (GER)

Tuesday 17 November, 20:45 CET, live on EHFTV

GROUP H

MOL Tatabanya KC (HUN) vs Valur (ISL)

Tuesday 17 November, 18:45 CET, live on EHFTV

RD LL Grosist Slovan (SLO) vs Mors-Thy Håndbold (DEN)

Tuesday 17 November, 20:45 CET, live on EHFTV

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Photos © Ângelo Moreira/Águas Santas Milaneza (main), Limoges Handball/Victor Geron, Magnus Stenseth/Elverum Håndball, Michael Kessler, Ingrid Anderson-Jensen (in order, in-text)

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