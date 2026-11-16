GROUP A
Saint Raphael Var Handball (FRA) vs Hammarby Handboll (SWE)
Tuesday 17 November, 18:45 CET, live on EHFTV
GROUP B
FH Hafnarfjordur (ISL) vs Maritimo da Madeira Andebol/SAD (POR)
Tuesday 17 November, 20:45 CET, live on EHFTV
IRUDEK Bidasoa Irun (ESP) vs Limoges Handball (FRA)
Tuesday 17 November, 20:45 CET, live on EHFTV
GROUP C
Chambery Savoie Mont Blanc Handball (FRA) vs CSM Bucuresti (ROU)
Tuesday 17 November, 20:45 CET, live on EHFTV
GROUP D
IK Sävehof (SWE) vs TATRAN Presov (SVK)
Tuesday 17 November, 20:45 CET, live on EHFTV
Bergischer HC (GER) vs MRK Sesvete Triglav osiguranje (CRO)
Tuesday 17 November, 20:45 CET, live on EHFTV
GROUP E
ACS HC Buzau 2012 (ROU) vs SG Flensburg-Handewitt (GER)
Tuesday 17 November, 18:45 CET, live on EHFTV
Fraikin BM. Granollers (ESP) vs Águas Santas Milaneza (POR)
Tuesday 17 November, 20:45 CET, live on EHFTV
GROUP F
TTH Holstebro (DEN) vs Bathco Bm. Torrelavega (ESP)
Tuesday 17 November, 18:45 CET, live on EHFTV
Sport Lisboa e Benfica (POR) vs HCB Karvina (CZE)
Tuesday 17 November, 20:45 CET, live on EHFTV
GROUP G
Dicorpebal Logronõ La Rioja (ESP) vs PGE Wybrzeze Gdansk (POL)
Tuesday 17 November, 20:45 CET, live on EHFTV
HC Eurofarm Pelister (MKD) vs VfL Gummersbach (GER)
Tuesday 17 November, 20:45 CET, live on EHFTV
GROUP H
MOL Tatabanya KC (HUN) vs Valur (ISL)
Tuesday 17 November, 18:45 CET, live on EHFTV
RD LL Grosist Slovan (SLO) vs Mors-Thy Håndbold (DEN)
Tuesday 17 November, 20:45 CET, live on EHFTV