Ticket sales for TruckScout24 EHF FINAL4 2024 open

The TruckScout24 EHF FINAL4 2024 will take place at the LANXESS Arena in Cologne on 8 and 9 June 2024, with 20,000 fans expected to join the biggest club handball party of the year.ย

Tickets start at โ‚ฌ95, giving fans a seat at all four matches across the weekend, plus all the superb entertainment around the games.

๐—ง๐—œ๐—–๐—ž๐—˜๐—ง ๐—ฆ๐—”๐—Ÿ๐—˜๐—ฆ ๐—™๐—ข๐—ฅ ๐—ง๐—ฅ๐—จ๐—–๐—ž๐—ฆ๐—–๐—ข๐—จ๐—ง๐Ÿฎ๐Ÿฐ ๐—˜๐—›๐—™ ๐—™๐—œ๐—ก๐—”๐—Ÿ๐Ÿฐ ๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿฎ๐Ÿฐ ๐—ข๐—ฃ๐—˜๐—ก



The TruckScout24 EHF FINAL4 2024 will take place at the LANXESS Arena ๐ŸŸ๏ธ in Cologne on 8 and 9 June 2024 โ€ผ๏ธ



Tickets here ๐ŸŽŸ๏ธ https://t.co/G9h6GsKPVG pic.twitter.com/sYoX4ORMu2 โ€” EHF Champions League (@ehfcl) June 19, 2023

ย

To make sure you are part of the highlight of the handball year, click here to get your ticket now.ย

Ticket prices 2024

Premium โ‚ฌ385

Category 1 โ‚ฌ330

Category 2 โ‚ฌ245

Category 3 โ‚ฌ180

Category 4 โ‚ฌ95

If you are interested in information on VIP and hospitality offers, please email ehfFINAL4@ehfmarketing.com.

Photo ยฉ Jure Erzen / kolektiff