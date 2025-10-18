Who has been the star of the tournament? Which goalkeeper made the most spectacular saves? Which player contributed the most in defence? Have your say and decide who deserves their spot on the All-star Teams. Voting is open until Sunday 19 October, 18:00 CEST.
Women's EHF Champions Cup 2025 nominations:
Goalkeeper
- Ditte Vind (The Danish Beachhandball Dream)
- Dalma Mátéfi (Red Velvet BHC Aqvital)
- Sonora Solano Caballero (Fundación Fomento Deporte CBMP Ciudad de Málaga)
- Maria Suarez (GRD Leça – Love Tiles)
- Kristijana Lopac-Skrinjar (BHC Dubrava)
- Pauline Marquezanne (Ligue Nouvelle Aquitaine Handball)
Defender
- Maria Trujillo Arteaga (Fundación Fomento Deporte CBMP Ciudad de Málaga)
- Linnet Popping (The Danish Beachhandball Dream)
- Hanna Husti (Red Velvet BHC Aqvital)
- Catarina Oliveira (GRD Leça – Love Tiles)
- Emese Tóth (Caipiranhas Bartenbach)
- Nikolett Böhm (OVB Beach Girls BHC)
MVP
- Inmaculada Navarrete (Fundación Fomento Deporte CBMP Ciudad de Málaga)
- Lili Uhrin (Red Velvet BHC Aqvital)
- Renata Csiki (OVB Beach Girls BHC)
- Lise Fokkens (The Danish Beachhandball Dream)
- Emma Viogne (Ligue Nouvelle Aquitaine Handball)
- Sara Pinho (GRD Leça – Love Tiles)
Men's EHF Champions Cup 2025 nominations:
Goalkeeper
- Moritz Ebert (12Monkeys Köln BHC)
- Milton Estrelinha (Nazaré BHT)
- Ricardo Castro (GRD Leça – Spar)
- Adam Balogh (HÍR-SAT BHC)
- Raphael Peres (Ligue Nouvelle Aquitaine Handball)
- Erik Bakke Jensen (Aarhus Beach)
Defender
- Laurids Nygaard Ulrichsen (Aarhus Beach)
- Thiago De Oliveira Barcello (Nazaré BHT)
- Ignacio Vladimir Palomino Fidalgo (GRD Leça – Spar)
- Borja Gutierrez Sanchez (Rødby Beach Boys)
- Severin Henrich (12Monkeys Köln BHC)
- Benjamin Gallego (Ligue Nouvelle Aquitaine Handball)
MVP
- Pablo Martin Ruiz (Fundación Fomento Deporte CBMP Ciudad de Málaga)
- András John (HÍR-SAT BHC)
- Bruno Oliveira Carlos (Nazaré BHT)
- Tiago Costa (GRD Leça – Spar)
- Robin John (12Monkeys Köln BHC)
- Simon Møss (Rødby Beach Boys)