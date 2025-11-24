IN OTHER MATCHES
GROUP A
Saint-Raphael Var Handball (FRA) vs SG Flensburg-Handewitt (GER)
Tuesday 25 November, 18:45 CET, live on EHFTV
IRUDEK Bidasoa Irun (ESP) vs AHC Potaissa Turda (ROU)
Tuesday 25 November, 20:45 CET, live on EHFTV
GROUP B
Montpellier Handball (FRA) vs BSV Bern (SUI)
Tuesday 25 November, 20:45 CET, live on EHFTV
Rebud KPR Ostrovia Ostrow Wlkp (POL) vs THW Kiel (GER)
Tuesday 25 November, 20:45 CET, live on EHFTV
GROUP C
SAH - Aarhus (DEN) vs Fraikin BM. Granollers (ESP)
Tuesday 25 November, 18:45 CET, live on EHFTV
CS Minaur Baia Mare (ROU) vs RD LL Grosist Slovan (SLO)
Tuesday 25 November, 18:45 CET, live on EHFTV
GROUP D
HC Kriens-Luzern (SUI) vs Elverum Håndball (NOR)
Tuesday 25 November, 18:45 CET, live on EHFTV
FC Porto (POR) vs Knattspyrnufélagið Fram (ISL)
Tuesday 25 November, 20:45 CET, live on EHFTV
GROUP E
FTC-Green Collect (HUN) vs Sport Lisboa e Benfica (POR)
Tuesday 25 November, 18:45 CET, live on EHFTV
MT Melsungen (GER) vs HF Karlskrona (SWE)
Tuesday 25 November, 18:45 CET, live on EHFTV
GROUP F
IFK Kristianstad (SWE) vs Fenix Toulouse (FRA)
Tuesday 25 November, 20:45 CET, live on EHFTV
GROUP G
IK Sävehof (SWE) vs TATRAN Presov (SVK)
Tuesday 25 November, 18:45 CET, live on EHFTV
Recken - TSV Hannover-Burgdorf (GER) vs Fredericia Håndboldklub (DEN)
Tuesday 25 November, 20:45 CET, live on EHFTV
GROUP H
Abanca Ademar Leon (ESP) vs Kadetten Schaffhausen (SUI)
Tuesday 25 November, 20:45 CET, live on EHFTV
Photos © Denis Dukovski; RK Nexe; Ingrid Anderson-Jensen