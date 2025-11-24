Top-of-table derbies headline penultimate group matches round

Top-of-table derbies headline penultimate group matches round

C4 9374
EHF / Courtney Gahan
24 November 2025, 11:00

The penultimate round of the EHF European League Men 2025/26 group matches means crunch time, as the battle for places in the main round intensifies with 16 clashes on the schedule for Tuesday.

Featured in the highlight matches this round are two top-of-table Balkan derbies. In group F, MRK Sesvete Triglav osiguranje, enjoying their strongest EHF European League season so far, host table leaders HC Vardar 1961.

In group H, the only one with all four teams having won a match and therefore the tightest in terms of places in the next stage, RK Partizan AdmiralBet meet RK Nexe.

HIGHLIGHT MATCHES

GROUP F

MRK Sesvete Triglav osiguranje (CRO) vs HC Vardar 1961 (MKD)

Tuesday 25 November, 20:45 CET, live on EHFTV

  • a crucial clash in a tight race at the top of group F, which Vardar lead with six points collected from three wins
  • Sesvete count five points thanks to two victories and one draw, which represents their best group matches campaign yet; they took only two points on their first participation, in 2024/25
  • the clubs had never met in a European cup competition prior to this season; Vardar won the reverse leg in round 1 34:29
  • Sesvete line player Zlatko Raužan is among the leading scorers of the season, with 32 goals, while Vardar are led by left back Dmytro Horiha, on 28 — the two combined for 16 goals in the first mutual encounter
  • should Vardar take the win, they will move up to eight points and will be sure of main round progression

This content is blocked

You said no to using cookies or similar tools that help improve your experience. To see this content, you would need to update your Privacy Preferences.

20251014 NEXE PARTIZAN (38)

GROUP H

RK Partizan AdmiralBet (SRB) vs RK Nexe (CRO)

Tuesday 25 November, 18:45 CET, live on EHFTV

  • Nexe are the group leaders with five points following two victories, one draw and one loss
  • that loss occurred two rounds ago, versus Kadetten, who Nexe beat in round 4; both matches had final score lines of just one goal
  • Partizan have won twice and lost twice, accumulating four points; they enter this round on the back of one of those defeats, to Abanca Ademar Leon
  • Partizan’s other loss was in the group matches opener against Nexe, with the Croatian side winning 30:22 at home; that match was the first mutual clash ever
  • Nexe could book a place in the main round with a victory, after missing progression from the European League group matches for the first time last season; Partizan are in their debut EHF European League season

This content is blocked

You said no to using cookies or similar tools that help improve your experience. To see this content, you would need to update your Privacy Preferences.

20251014 Flensburg Straphael IAJ14800 Golla

IN OTHER MATCHES

GROUP A

Saint-Raphael Var Handball (FRA) vs SG Flensburg-Handewitt (GER)
Tuesday 25 November, 18:45 CET, live on EHFTV

IRUDEK Bidasoa Irun (ESP) vs AHC Potaissa Turda (ROU)
Tuesday 25 November, 20:45 CET, live on EHFTV

GROUP B

Montpellier Handball (FRA) vs BSV Bern (SUI)
Tuesday 25 November, 20:45 CET, live on EHFTV

Rebud KPR Ostrovia Ostrow Wlkp (POL) vs THW Kiel (GER)
Tuesday 25 November, 20:45 CET, live on EHFTV

GROUP C            

SAH - Aarhus (DEN) vs Fraikin BM. Granollers (ESP)
Tuesday 25 November, 18:45 CET, live on EHFTV

CS Minaur Baia Mare (ROU) vs RD LL Grosist Slovan (SLO)
Tuesday 25 November, 18:45 CET, live on EHFTV

GROUP D

HC Kriens-Luzern (SUI) vs Elverum Håndball (NOR)
Tuesday 25 November, 18:45 CET, live on EHFTV

FC Porto (POR) vs Knattspyrnufélagið Fram (ISL)
Tuesday 25 November, 20:45 CET, live on EHFTV

GROUP E

FTC-Green Collect (HUN) vs Sport Lisboa e Benfica (POR)
Tuesday 25 November, 18:45 CET, live on EHFTV

MT Melsungen (GER) vs HF Karlskrona (SWE)
Tuesday 25 November, 18:45 CET, live on EHFTV

GROUP F

IFK Kristianstad (SWE) vs Fenix Toulouse (FRA)
Tuesday 25 November, 20:45 CET, live on EHFTV

GROUP G

IK Sävehof (SWE) vs TATRAN Presov (SVK)
Tuesday 25 November, 18:45 CET, live on EHFTV

Recken - TSV Hannover-Burgdorf (GER) vs Fredericia Håndboldklub (DEN)
Tuesday 25 November, 20:45 CET, live on EHFTV

GROUP H

Abanca Ademar Leon (ESP) vs Kadetten Schaffhausen (SUI)
Tuesday 25 November, 20:45 CET, live on EHFTV

 

Photos © Denis Dukovski; RK Nexe; Ingrid Anderson-Jensen

This content is blocked

You said no to using cookies or similar tools that help improve your experience. To see this content, you would need to update your Privacy Preferences.

20251123 Bkse Hc Fivers 11
Previous Article Line-up for EHF European Cup Men Last 16 set in thrilling weekend
191125Aalborg Kielce Arnoldsen 33
Next Article Aalborg host Nantes; Sporting and PSG aim to bounce back

Latest news

More News