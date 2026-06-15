European Masters 2026 ready to take centre stage in Portugal

European Masters 2026 ready to take centre stage in Portugal

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European Handball Federation
15 June 2026, 12:00

All eyes will turn to Setúbal, Portugal, from 18 to 21 June, where experienced athletes from various age categories take to the court for the EHF European Masters Handball Championship 2026.

Each year, the EHF European Masters Handball Championship brings together former athletes of the game in a unique event that promotes physical activity and networking, while fostering healthy competition and fair play in an engaging atmosphere.

The 2026 edition brings together 61 teams competing for trophies across six advanced age categories, with four venues ready to host exciting matches in the four days of the event: Pavilhão Desportivo Municipal das Manteigadas I and II, Pavilhão Antoine Velge and Agrupamento de Escolas Lima de Freitas.

All 2025 champions are confirmed for this year’s event and will have another chance to reach the top step of the podium. On the women’s side, Danish teams ScandiStars (women +33) and Lynge Uggeloese (women +43) hope to add another trophy to their collections after last year’s accomplishments. CPB Rennes (men +35), BM Granada Veteranos (men +45), Kolding IF (men +50) and Budapest Old Boys (men +55) start the men’s tournaments as defending champions for their respective categories, aiming for another successful campaign.

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EHF European Masters Handball Championship 2026 teams

Women +33

GROUP A: ScandiStars (DEN), Oppegard (NOR), Towanda BM Almeria (ESP), Clup Deportivo ASAB (ESP), Oeiras Handball (POR)
GROUP B: All Stars (SVK), CBM Algemisi (ESP), SCE (POR), Paris 92 (FRA)

Women +43

GROUP A: Lynge Uggeloese (DEN), Aliaga Veteran Handball (TUR), HBH Morava (CZE), Oppegard (NOR), Latino Masters (ITA/ESP), Angyalok (HUN)
GROUP B: FIF Handball (DEN), Esfera Andebold Masters (POR), HM Ostrava (CZE), VHC Struzanka Struga (MKD), Paris 92 (FRA)

Men +35

GROUP A: CPB Rennes (FRA), CBM Moguer Veteranos (ESP), CDC S. Paio de Oleiros (POR), BM Granollers (ESP)
GROUP B: FC Porto Vintage (POR), CM Maristas Ademur (ESP), Boa Hora (POR), BM Veteranos Valladolid (ESP)
GROUP C: Veteranos Proin Sevilla (ESP), CD Masters BM Almeria (ESP), CF OS Belenenses (POR), SC de Espiinho (POR)
GROUP D: Trops Ciudad de Malaga (ESP), ACD Monte (POR), Povoa Andebol Clube (POR), FIF (DEN)

Men +45

GROUP A: BM Granada Veteranos (ESP), Masters Handball Slovakia (SVK), Sagrada Familia Malaga (ESP), Boa Hora FC (POR), VFC Masters Setubal (POR)
GROUP B: CPB Rennes (FRA), CBM Moguer Veteranos (ESP), BM Osuna Madrid (ESP), FC Porto Vintage (POR)

Men +50

GROUP A: Kolding IF (DEN), M50 Portugal (POR), HM Ostrava (CZE), CAT +45 (ESP), MHT Pabianice (POL)
GROUP B: Veteranos BM Sevilla (ESP), Esfera Andebol Masters (POR), FIF (DEN), Grunwald Poznan (POL), Naval Masters (TUR)

Men +55

GROUP A: Budapest Old Boys (HUN), Odessa (UKR), M55 Portugal (POR), Roma Old Boys (ITA), Altis Paredes Pegoes Setubal (POR), Masters Polska (POL)

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Follow the games

Four action-packed days await in Portugal, so make sure you stay at the heart of the action and check out the EHF European Masters Handball Championship 2026 website and Instagram page for all the important information, including details on the venues and live ticker.

For the latest news on other masters handball tournaments across Europe, follow European Handball Masters on their official website and Instagram channel.

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Photos © Alfredo de Anca

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