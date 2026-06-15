EHF European Masters Handball Championship 2026 teams
Women +33
GROUP A: ScandiStars (DEN), Oppegard (NOR), Towanda BM Almeria (ESP), Clup Deportivo ASAB (ESP), Oeiras Handball (POR)
GROUP B: All Stars (SVK), CBM Algemisi (ESP), SCE (POR), Paris 92 (FRA)
Women +43
GROUP A: Lynge Uggeloese (DEN), Aliaga Veteran Handball (TUR), HBH Morava (CZE), Oppegard (NOR), Latino Masters (ITA/ESP), Angyalok (HUN)
GROUP B: FIF Handball (DEN), Esfera Andebold Masters (POR), HM Ostrava (CZE), VHC Struzanka Struga (MKD), Paris 92 (FRA)
Men +35
GROUP A: CPB Rennes (FRA), CBM Moguer Veteranos (ESP), CDC S. Paio de Oleiros (POR), BM Granollers (ESP)
GROUP B: FC Porto Vintage (POR), CM Maristas Ademur (ESP), Boa Hora (POR), BM Veteranos Valladolid (ESP)
GROUP C: Veteranos Proin Sevilla (ESP), CD Masters BM Almeria (ESP), CF OS Belenenses (POR), SC de Espiinho (POR)
GROUP D: Trops Ciudad de Malaga (ESP), ACD Monte (POR), Povoa Andebol Clube (POR), FIF (DEN)
Men +45
GROUP A: BM Granada Veteranos (ESP), Masters Handball Slovakia (SVK), Sagrada Familia Malaga (ESP), Boa Hora FC (POR), VFC Masters Setubal (POR)
GROUP B: CPB Rennes (FRA), CBM Moguer Veteranos (ESP), BM Osuna Madrid (ESP), FC Porto Vintage (POR)
Men +50
GROUP A: Kolding IF (DEN), M50 Portugal (POR), HM Ostrava (CZE), CAT +45 (ESP), MHT Pabianice (POL)
GROUP B: Veteranos BM Sevilla (ESP), Esfera Andebol Masters (POR), FIF (DEN), Grunwald Poznan (POL), Naval Masters (TUR)
Men +55
GROUP A: Budapest Old Boys (HUN), Odessa (UKR), M55 Portugal (POR), Roma Old Boys (ITA), Altis Paredes Pegoes Setubal (POR), Masters Polska (POL)