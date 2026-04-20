How to follow the ebt 2026

The inaugural tournament of the tour took place back in December, but with everything else still ahead of us, starting on 30 April, here is every stop on the tour in 2026. This article will be regularly updated as more events are confirmed to be part of the ebt 2026.

European Beach Tour 2025/26

Upcoming

2026

30 April-3 May: Jarun Cup 2026, Croatia — live ticker | live stream

22-24 May: BHC Beach-Cup, Germany

29-31 May: Diego Carrasco Cup Torrox, Spain

29-31 May: Karacho Beach Cup 2026, Germany

29-31 May: Ballfreunde Beachcup 2026, Germany

12-14 June: Vinnhorst Beachcup 2026, Germany

12-14 June: Calise Cup 2026, Italy

12-14 June: Beach Mania Primorsko, Bulgaria

12-14 June: Lacanau Beach Handball Xperience, France

19-21 June: Camelot Beach Tournament 2026, Netherlands

3-5 July: Suances Cup, Spain

4-5 July: 8. Oberlübber Beach Open, Germany

6-7 July: Aldner Beach Days 2026, Germany

10-12 July: Extremadura Open Alburquerque, Spain

10-12 July: Arena Ciudad de Valladolid, Spain

11-12 July: TG-Beach 2026, Germany

11-12 July: II. Lupa Beach Cup, Hungary

17-19 July: Palic ebt 2026, Serbia

17-19 July: Rankbach Beach Cup, Germany

30 July-1 August: Generation Handball EBT, Denmark

31 July-2 August: Kostolac OPEN, Serbia

7-9 August: Espinho Beach Handball Festival, Portugal

21-23 August: Nordic Open Beach, Sweden





Played

2025

26-28 December: DIPUTACIÓN DE MÁLAGA DIEGO CARRASCO CUP, Spain — results | live stream



Photo © Joe Pappalardo