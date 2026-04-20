How to follow the ebt 2026

The inaugural tournament of the tour took place back in December, but with everything else still ahead of us, starting on 30 April, here is every stop on the tour in 2026. This article will be regularly updated as more events are confirmed to be part of the ebt 2026.
European Beach Tour 2025/26
Upcoming
2026
30 April-3 May: Jarun Cup 2026, Croatia — live ticker | live stream
22-24 May: BHC Beach-Cup, Germany
29-31 May: Diego Carrasco Cup Torrox, Spain
29-31 May: Karacho Beach Cup 2026, Germany
29-31 May: Ballfreunde Beachcup 2026, Germany
12-14 June: Vinnhorst Beachcup 2026, Germany
12-14 June: Calise Cup 2026, Italy
12-14 June: Beach Mania Primorsko, Bulgaria
12-14 June: Lacanau Beach Handball Xperience, France
19-21 June: Camelot Beach Tournament 2026, Netherlands
3-5 July: Suances Cup, Spain
4-5 July: 8. Oberlübber Beach Open, Germany
6-7 July: Aldner Beach Days 2026, Germany
10-12 July: Extremadura Open Alburquerque, Spain
10-12 July: Arena Ciudad de Valladolid, Spain
11-12 July: TG-Beach 2026, Germany
11-12 July: II. Lupa Beach Cup, Hungary
17-19 July: Palic ebt 2026, Serbia
17-19 July: Rankbach Beach Cup, Germany
30 July-1 August: Generation Handball EBT, Denmark
31 July-2 August: Kostolac OPEN, Serbia
7-9 August: Espinho Beach Handball Festival, Portugal
21-23 August: Nordic Open Beach, Sweden
Played
2025
26-28 December: DIPUTACIÓN DE MÁLAGA DIEGO CARRASCO CUP, Spain — results | live stream
