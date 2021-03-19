Quarter-final contests confirmed
The inaugural season of the European League Women has been a rollercoaster ride so far and we are certain to be in for a few more thrills and spills at the quarter-final stage.
Three Russian sides, a pair of Romanian clubs as well as teams from Denmark, France and Hungary go back into knockout mode, playing for a place in May’s final tournament.
And now the dates and times for the two quarter-final legs have been released, taking place between 27 March and 4 April.
All eight matches will be streamed live on EHFTV.
First leg
Handball Club Lada vs Herning-Ikast Handbold
Saturday 27 March at 14:00 CET
H.C. Dunarea Braila vs CS Minaur Baia Mare
Saturday 27 March at 14:00 CET
HC Zvezda vs Nantes Atlantique Handball
Saturday 27 March at 14:00 CET
Astrakhanochka vs Siófok
Friday 2 April at 19:00 CET (double-header in Siófok)
Second leg
CS Minaur Baia Mare vs H.C. Dunarea Braila
Saturday 3 April at 12:00 CET
Herning-Ikast Handbold vs Handball Club Lada
Saturday 3 April at 16:00 CET
Nantes Atlantique Handball vs HC Zvezda
Sunday 4 April at 14:00 CET
Siófok vs Astrakhanochka
Sunday 4 April at 16:00 CET