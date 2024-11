Referee nominations for the Women's EHF EURO 2024

The following referees have been nominated for matches at the Women's EHF EURO 2024. This article will always be updated when new nominations have been confirmed.

MATCH DAY 1

Group A

HUN vs TUR: Tatjana Prastalo / Vesna Balvan (BIH)

SWE vs MKD: Marina Duplii / Olena Pobedrina (UKR)



Group C

ESP vs POR: Ognjen Backovic / Mirko Palackovic (SLO)

FRA vs POL: Line Hesseldal Hansen / Josefine Kusk Jensen (DEN)



Group E

AUT vs SVK: Cristina Lovin / Simona Raluca Stancu (ROU)

NOR vs SLO: Mailys Carmaux / Yasmine Mursch (FRA)

MATCH DAY 2



Group B

ROU vs CZE: Radojko Brkic / Andrei Jusufhodzic (AUT)

MNE vs SRB: Igor Covalciuc / Alexei Covalciuc (MDA)



Group D

SUI vs FAR: Tomas Barysas / Povilas Petrusis (LTU)

DEN vs CRO: Malgorzata Lidacka / Urszula Lesiak (POL)



Group F

NED vs ISL: Kristof Altmar / Marton Horvath (HUN)

GER vs UKR: Vanja Antic / Jelena Jakovljevic (SRB)