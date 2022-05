Referees and delegates nominated for EHF Finals Men

The EHF Finals Men include hosts SL Benfica and defending champions SC Magdeburg as well as Orlen Wisla Plock and RK Nexe.

The nominations are as follows:

Semi-final 1, Saturday 28 May at 16:00 CEST:

SC Magdeburg (GER) vs RK Nexe (CRO)

Referees: Vaidas Mazeika, Mindaugas Gatelis (LTU)

Delegates: Nicolae Vizitiu (MDA), Shlomo Cohen (ISR)

Semi-final 2, Saturday 28 May at 18:30 CEST:

Orlen Wisla Plock (POL) vs SL Benfica (POR)

Referees: Peter Horvath, Balasz Marton (HUN)

Delegates: Arijana Vojic (BIH), Ole Petersen (DEN)

3/4 placement match, Sunday 29 May at 16:30 CEST:

Loser Magdeburg/Nexe vs Loser Plock/Benfica

Referees: Dimitar Mitrevski, Blagojche Todorovski (MKD)

Final, Sunday 29 May at 19:00 CEST:

Winner Magdeburg/Nexe vs Winner Plock/Benfica

Referees: Arthur Brunner / Morad Salah (SUI)