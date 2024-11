16 teams in total, four team in each of the four groups will continue the quest for the prestigious trophy in the second-tier competition. These are the standings, with the points taken into the main round, after the group matches have finished on Tuesday, 26 November.

Group I

Montpellier HB - 4 points

GOG - 2 points

HC Kriens-Luzern - 2 points

Fraikin BM. Granollers - 0 points

Group II

Bidasoa Irun - 4 points

Limoges Handball - 2 points

Sport Lisboa e Benfica -2 points

Ystad IF HF - 0 points

Group III

MT Melsungen - 4 points

THW Kiel - 4 points

Vojvodina - 0 points

FC Porto - 0 points

Group IV

SG Flensburg-Handewitt - 4 points

VfL Gummersbach - 2 points

FENIX Toulouse - 2 points

MOL Tatabanya KC - 0 points