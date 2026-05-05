Die EHF Services & Infrastructure GmbH (EHF SI) ist als 100%ige Tochter der Europäischen Handball Föderation (EHF) für den Betrieb des „Home of Handball“ am Standort Baumgasse 60A, 1030 Wien zuständig. Die EHF ist als zentrale Organisationsstelle für nationale Mitgliedsverbände aus 50 europäischen Ländern anerkannter Kontinentalverband der IHF und als solches einer der bedeutendsten internationalen Sportverbände mit Sitz in Wien.

Die EHF SI hat mit 2024 in Neu Marx das Headquarter für den europäischen Handball mit einer Bruttogeschossfläche von 6.000 m² als modernen Working Hub mit eigenem TV Studio und einem 250m² Veranstaltungsraum fertiggestellt. Das Gebäude hat die ‚klimaaktiv‘ Zertifizierung in Gold erhalten und stellt für rund 100 Mitarbeiter/innen der EHF und seiner Tochtergesellschaften eine zeitgemäße und moderne Arbeitsumgebung zur Verfügung.

Zur Verstärkung des Hausbetriebes in Wien sucht die EHF SI eine/n

MITARBEITER/IN HAUSTECHNIK & IMMOBILIENBETREUUNG

Ihre Aufgaben

Objektbetreuung & Verwaltung der Immobilie im Tagesgeschäft

Bedienung der Gebäudeleittechnik sowie Störungssuche und -behebung

Koordination externer Dienstleister und Firmen (bei Wartungs-/Serviceeinsätzen, Störmeldungen inklusive Terminkoordination und Kommunikation)

Kleinreparaturen und Instandhaltungsarbeiten im Haus: Elektroarbeiten (z. B. Leuchtmittel/Steckdosen/Schalter prüfen, Kleinreparaturen) Sanitär-/Installationsarbeiten (z. B. Dichtungen, Siphone, Armaturen) kleine Montagearbeiten

Regelmäßige Kontrollgänge und Sichtprüfungen (Technikräume, Beleuchtung, Türen, Allgemeinflächen)

Dokumentation von Mängeln und durchgeführten Arbeiten

Außenbereich / Grünflächenpflege/Lagerorganisation (extern/intern) nach Bedarf: Einfache Pflegearbeiten abgestimmt mit externer Gartenbetreuung Verwaltung der internen und externen Lagerflächen Verwaltung und Wartung des Poolcars Ausbildung zum Brandschutzbeauftragten, Ersthelfer und/oder Sicherheitsfachkraft von Vorteil Veranstaltungsorganisation inklusive Auf-/Abbau aber auch hinsichtlich Betreuung der technischen Infrastruktur



Ihre Qualifikation

Mind. 3 Jahre Erfahrung in den Bereichen Elektrotechnik, Installations-/Gebäudetechnik, Hauswartung oder ähnlichem

Technisches Verständnis mit ‚Allrounder‘ u. ‚Hands-on‘ Mentalität

Selbständige, verlässliche und strukturierte Arbeitsweise

Kommunikationsstärke und Freude an der Koordination/Organisation

Freundliches, serviceorientiertes und professionelles Auftreten im Umgang mit Firmen, Nutzer/innen und Kolleg/innen

Führerschein B vorhanden

Wir bieten die Möglichkeit in einem internationalen Umfeld mit kurzen Entscheidungswegen, offener Kommunikation in einem sportlichen Umfeld zu arbeiten. Zusätzlich zu einem Monatsbruttogehalt von mindestens 2.800 € (Überzahlung aufgrund Berufserfahrung möglich) sind Nebenleistungen wie Übernahme der Öffi Jahreskarte für Wien, die Möglichkeit eines Dienstnehmer Leasing Radmodells, Gleitzeit, Mitarbeiterveranstaltungen, zusätzliche dienstfreie Tage und eine moderne Arbeitsumgebung mit zentraler Erreichbarkeit inbegriffen.

Sollten Sie Interesse an dieser Stelle haben, dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung bis zum 25 Mai 2026 an application@eurohandball.com.