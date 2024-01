The following referees have been nominated for matches at the Men's EHF EURO 2024. This article will always be updated when new nominations have been confirmed.

MATCH DAY 1

Group A

France vs North Macedonia: Mirza Kurtagic / Mattias Wetterwik (SWE)

Germany vs Switzerland: Mads Hansen / Jesper Madsen (DEN)

MATCH DAY 2

Group D

Slovenia vs Faroe Islands: Robert Schulze / Tobias Tönnies (GER)

Norway vs Poland: Ivan Pavicevic / Milos Raznatovic (MNE)

Group E

Netherlands vs Georgia: Andreu Marín Lorente / Ignacio Garcia Serradilla (ESP)

Sweden vs Bosnia Herzegovina: Maike Merz / Tanja Kuttler (GER)

Group F

Portugal vs Greece: Charlotte Bonaventura / Julie Bonaventura (FRA)

Denmark vs Czechia: Karim Gasmi / Raouf Gasmi (FRA)

MATCH DAY 3

Group B

Austria vs Romania: Lars Jorum / Havard Kleven (NOR)

Spain vs Croatia: Vaclav Horacek / Jiri Novotny (CZE)

Group C

Iceland vs Serbia: Daniel Accoto Martins / Roberto Accoto Martins (POR)

Hungary vs Montenegro: Igor Covalciuc / Alexei Covalciuc (MDA)