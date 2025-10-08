Referees nominated for Men's EHF EURO 2026

08 October 2025, 17:10

The European Handball Federation has nominated 18 referee pairs for the upcoming Men's EHF EURO 2026 in Denmark, Sweden and Norway (15 January - 1 February).

The 18 pairs nominated (in alphabetical order by nationality) are:

  • Konjicanin Amar / Konjicanin Dino (BIH)
  • Horacek Vaclav / Novotny Jiri (CZE)
  • Hansen Mads / Madsen Jesper (DEN)
  • Alvarez Mata Javier / Bustamante Lopez Yon (ESP)
  • Marín Andreu / Garcia Ignacio (ESP)
  • Schulze Robert / Tönnies Tobias (GER)
  • Biro Adam / Kiss Oliver (HUN)
  • Eliasson Jonas / Palsson Anton (ISL)
  • Barysas Tomas / Petrusis Povilas (LTU)
  • Covalciuc Igor / Covalciuc Alexei (MDA)
  • Mitrevski Dimitar / Todorovski Blagojche (MKD)
  • Nikolov Slave / Nachevski Gjorgji (MKD)
  • Pavicevic Ivan / Raznatovic Milos (MNE)
  • Jorum Lars / Kleven Havard (NOR)
  • Accoto Martins Daniel / Accoto Martins Roberto (POR)
  • Lah Bojan / Sok David (SLO)
  • Kurtagic Mirza / Wetterwik Mattias (SWE)
  • Erdogan Kursad / Özdeniz Ibrahim (TUR)

Main photo: kolektiff images

