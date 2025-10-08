Referees nominated for Men's EHF EURO 2026
The European Handball Federation has nominated 18 referee pairs for the upcoming Men's EHF EURO 2026 in Denmark, Sweden and Norway (15 January - 1 February).
The 18 pairs nominated (in alphabetical order by nationality) are:
- Konjicanin Amar / Konjicanin Dino (BIH)
- Horacek Vaclav / Novotny Jiri (CZE)
- Hansen Mads / Madsen Jesper (DEN)
- Alvarez Mata Javier / Bustamante Lopez Yon (ESP)
- Marín Andreu / Garcia Ignacio (ESP)
- Schulze Robert / Tönnies Tobias (GER)
- Biro Adam / Kiss Oliver (HUN)
- Eliasson Jonas / Palsson Anton (ISL)
- Barysas Tomas / Petrusis Povilas (LTU)
- Covalciuc Igor / Covalciuc Alexei (MDA)
- Mitrevski Dimitar / Todorovski Blagojche (MKD)
- Nikolov Slave / Nachevski Gjorgji (MKD)
- Pavicevic Ivan / Raznatovic Milos (MNE)
- Jorum Lars / Kleven Havard (NOR)
- Accoto Martins Daniel / Accoto Martins Roberto (POR)
- Lah Bojan / Sok David (SLO)
- Kurtagic Mirza / Wetterwik Mattias (SWE)
- Erdogan Kursad / Özdeniz Ibrahim (TUR)