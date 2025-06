Vote for ebt Finals 2025 All-star Teams

Cast your vote to decide who deserves a place on the All-star Teams. Who has been the star of the ebt Finals 2025? Which goalkeeper delivered the most incredible saves? Which player was the backbone of their team’s defence? Now it's your turn to choose your favourites!

Voting is open from Saturday 7 June, 19:00 CEST until Sunday 8 June, 17:00 CEST.

Women's ebt Finals 2025 nominations:

Goalkeeper

JOSEFINE INDIANE LUND MAHLER (The Danish Beachhandball Dream)

SILVIA LLADRO FERNANDEZ (CATS A.M. Team Almeria)

INGRID FRAZAO (AD IASPORTS)

BRUNA BUDAN (BHC Zagreb)

NINA BERTOLINO (Blue Team)

THAIS PETRUCCI NEGOCIO MONTENEGRO (Niterói Rugby FC)

Defender

CATARINA OLIVEIRA (Kanonierky)

LINNETT POPPING (The Danish Beachhandball Dream)

LUCIA LESAC (BHC Zagreb)

NICOLLE DE SOUZA SILVA FLORES (Niterói Rugby FC)

RIANNE MOL (Westsite Amsterdam)

VIOLETA GONZALEZ POUDEREUX (CATS A.M. Team Almeria)

MVP

MARIA DE JAGER (Westsite Amsterdam)

NINA BLESSING (CAIPIranhas Bartenbach)

LINE BERGGREN LARSEN (The Danish Beachhandball Dream)

ASUNCION BATISTA PORTERO (CATS A.M. Team Almeria)

TIA ROBIDA (BHC Zagreb)

DOMINIKA KODAJOVA (Kanonierky)

Men's ebt Finals 2025 nominations:

Goalkeeper

OLIVER MIDDELL (12Monkeys Köln BHC)

ROBERTO MATEO SANCHEZ (Escola de Formação de Espinho - Os Tigres)

RICARDO CASTRO (GRD Leça – Spar)

ILYA BIRYUSHIN (Fundación Fomento Deporte CBMP Ciudad de Málaga)

ANDREAS SONDERGAARD HOGH (Aarhus Beach)

FILIP DOMINIK HANCIC (BHC Zagreb)

Defender

TOMISLAV LAUS (BHC Zagreb)

BENCE ROZMAN (SC Squadra Buda)

LAURIDS NYGAARD ULRICHSEN (Aarhus Beach)

FRANCISCO SANTOS (GRD Leça – Spar)

IGNACIO VLADIMIR PALOMINO FIDALGO (Escola de Formação de Espinho - Os Tigres)

MARCOS PEREZ DOMINGUEZ (Fundación Fomento Deporte CBMP Ciudad de Málaga)

MVP