EHF Congress re-elects Michael Wiederer as EHF President

19 September 2025, 12:00

Michael Wiederer has been re-elected as EHF President on Friday at the 17th EHF Ordinary Congress in Andau, Austria. It is the third term in office for the 69-year-old after he had been first elected in 2016 at the EHF Congress in St. Wolfgang. In 2021 at the EHF Congress in Vienna, Wiederer was confirmed in office.

The elections for the top positions in European handball were the focus on the first day of EHF Congress 2025.

The complete overview of all those elected by Congress can be found below. The election period runs from 2025 to 2029.

EHF EXECUTIVE COMMITTEE
President: Michael Wiederer (AUT)
1st Vice President: Predrag Boskovic (MNE)
Vice President Finances: Henrik La Cour (DEN)
Chairperson Competitions Commission: Bozidar Djurkovic (SRB)
Chairperson Methods Comission: Pedro Sequeira (POR)
Chairperson Beach Handball Commission: Gabriella Horvath (HUN)
Executive Committee Member 1: Stefan Lövgren (SWE)
Executive Committee Member 2: Mesut Cebi (TUR)
Executive Committee Member 3: Tjark de Lange (NED)
Executive Committee Member 4: Randi Heggemsnes Gustad (NOR)
Representative Professional Handball Board: nominated by PHB
Representative Women’s Handball Board: nominated by WHB
Representative Nations Board: nominated by NB

COMPETITIONS COMMISSION
Chairperson Competitions Commission: Bozidar Djurkovic (SRB)
Member Men’s Competitions: Jan Kampman (DEN)
Member Women’s Competitions: Päivi Mitrunen (FIN) 
Member Club Competitions: nominated by Men’s Forum Club Handball
Member Women’s Club Competitions: nominated by Women’s Forum Club Handball
 
METHODS COMMISSION
Chairperson Methods Comission: Pedro Sequeira (POR)
Analysis and Coaching: Cristina Georgiana Varzaru (ROU)
Education and Methods: Patrick Luig (GER)
Research and Innovation: Carmen Manchado (ESP)
Grassroots and Development: Lidija Bojic-Cacic (CRO)
 
BEACH HANDBALL COMMISSION
Chairperson Beach Handball Commission: Gabriella Horvath (HUN)
Event & Competitions: Emir Beslija (MNE)
Officiating: Jiri Opava (CZE)
Game Design & Coaching: Marco Trespidi (ITA)
Development & Promotion: Mario Bernardes (POR)

17th Ordinary EHF Congress

EHF COMPTROLLERS
Member 1: Robert Prettenthaler (AUT)
Member 2: Thomas Ludewig (GER)
Substitute: Joost Grundeken (NED)

EHF COURT OF HANDBALL
President: Markus Plazer (AUT)
Vice President: Andreas Thiel (GER)
Vice President: Sorin-Laurentiu Dinu (ROU)
Member 1: Shlomo Cohen (ISR)
Member 2: Urmo Sitsi (EST)
Member 3: Alan Grima (MLT)
Member 4: Avni Mutlu (TUR)
Member 5: Yvonne Leuthold (SUI)
Member 6: André Hommen (NED)
Member 7: Libena Sramkova (CZE)

EHF COURT OF APPEAL
President: Ioannis Karanasos (GRE) 
Vice President: Nicolae Vizitiu (MDA)
Member 1: Ilona Tordai (HUN)
Member 2: Levan Gelashvili (GEO) 
Member 3: Domagoj Grahovac (CRO)
Member 4: Robert Czaplicki (POL)
Member 5: Marijan Nachevski (MKD)
Member 6: Zuzana Füleova (SVK)

COURT OF ARBITRATION COUNCIL
President: Michele Colucci (ITA)
Vice President: Matea Horvat (CRO)
Vice President: nominated by PHB/WHB
 
EHF NATIONS COMMITTEE MEN
Member 1: Mark Schober (GER)
Member 2: Radoslaw Wasiak (POL)
Member 3: Ivan Sabovik (SVK)
Member 4: Stephen Neilson (GBR)
Member 5*: Vincent Gérard (FRA)
Member 6*: Torsten Laen (DEN)
* Members 5 & 6 are elected out of nominated and not elected members from groups 1-4

EHF NATIONS COMMITTEE WOMEN
Member 1: Elena Borras Alcaraz (ESP)
Member 2: Leonor Mallozzi (POR)
Member 3: Rosen Dobrev (BUL)
Member 4: Pirje Orasson (EST)
Member 5*: Nodjialem Myaro (FRA)
Member 6*: Katalin Palinger (HUN)
* Members 5 & 6 are elected out of nominated and not elected members from groups 1-4 

