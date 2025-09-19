EHF Congress re-elects Michael Wiederer as EHF President

EHF COMPTROLLERS
Member 1: Robert Prettenthaler (AUT)
Member 2: Thomas Ludewig (GER)
Substitute: Joost Grundeken (NED)
EHF COURT OF HANDBALL
President: Markus Plazer (AUT)
Vice President: Andreas Thiel (GER)
Vice President: Sorin-Laurentiu Dinu (ROU)
Member 1: Shlomo Cohen (ISR)
Member 2: Urmo Sitsi (EST)
Member 3: Alan Grima (MLT)
Member 4: Avni Mutlu (TUR)
Member 5: Yvonne Leuthold (SUI)
Member 6: André Hommen (NED)
Member 7: Libena Sramkova (CZE)
EHF COURT OF APPEAL
President: Ioannis Karanasos (GRE)
Vice President: Nicolae Vizitiu (MDA)
Member 1: Ilona Tordai (HUN)
Member 2: Levan Gelashvili (GEO)
Member 3: Domagoj Grahovac (CRO)
Member 4: Robert Czaplicki (POL)
Member 5: Marijan Nachevski (MKD)
Member 6: Zuzana Füleova (SVK)
COURT OF ARBITRATION COUNCIL
President: Michele Colucci (ITA)
Vice President: Matea Horvat (CRO)
Vice President: nominated by PHB/WHB
EHF NATIONS COMMITTEE MEN
Member 1: Mark Schober (GER)
Member 2: Radoslaw Wasiak (POL)
Member 3: Ivan Sabovik (SVK)
Member 4: Stephen Neilson (GBR)
Member 5*: Vincent Gérard (FRA)
Member 6*: Torsten Laen (DEN)
* Members 5 & 6 are elected out of nominated and not elected members from groups 1-4
EHF NATIONS COMMITTEE WOMEN
Member 1: Elena Borras Alcaraz (ESP)
Member 2: Leonor Mallozzi (POR)
Member 3: Rosen Dobrev (BUL)
Member 4: Pirje Orasson (EST)
Member 5*: Nodjialem Myaro (FRA)
Member 6*: Katalin Palinger (HUN)
* Members 5 & 6 are elected out of nominated and not elected members from groups 1-4