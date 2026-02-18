Men's and women's teams await fate as EHF Youth Club Trophy returns

EHF Youth Club Trophy qualification tournaments
The eight qualification tournament are set to take place between Saturday 28 March and Friday 2 April 2026. The details of which, including the host venues and participating clubs, are shown below.
EHF Youth Club Trophy Men
QUALIFICATION TOURNAMENT 1 - Bucharest (ROU)
Saturday 28 to Sunday 29 March
GOG (DEN)
HBC Nantes (FRA)
Sporting CP (POR)
CS Dinamo Bucuresti (ROU, host)
Semi-finals at 15:00 and 17:30 CET; finals at 15:00 and 17:30 CEST.
QUALIFICATION TOURNAMENT 2 - Porec (CRO)
Monday 30 to Tuesday 31 March
HC Zagreb (CRO)
Aalborg Håndbold (DEN)
Füchse Berlin (GER)
HC Eurofarm Pelister (MKD)
Semi-finals at 12:00 and 14:30 CEST; finals at 14:00 and 16:30 CEST.
QUALIFICATION TOURNAMENT 3 - Szeged (HUN)
Tuesday 31 March to Wednesday 1 April
Barça (ESP)
OTP Bank – PICK Szeged (HUN, host)
Kolstad Håndball (NOR)
Orlen Wisla Plock (POL)
Semi-finals at 15:00 and 18:00 CEST; finals at 15:00 and 17:00 CEST.
QUALIFICATION TOURNAMENT 4 - Veszprém (HUN)
Thursday 2 to Friday 3 April
Paris Saint-Germain Handball (FRA)
SC Magdeburg (GER)
Veszprem Handball Academy (HUN, host)
KSS Iskra Kielce (POL)
Semi-finals at 13:30 and 16:00 CEST; finals at 15:30 and 18:00 CEST.