The EHF Finals Women 2024 will throw off at 15:00 CET on Saturday 11 May with the Romanian derby between CS Gloria 2018 BN and H.C. Dunarea Braila. The second semi-final takes place at 18:00 CET, between Storhamar Handball Elite and Neptunes Nantes.

The placement match to decide third place will take place at 15:00 CET on Sunday 12 May, with the final at 18:00 CET.

Matches will be streamed live on EHFTV.

EHF Finals Women 2024

Semi-finals

Saturday 11 May, 15:00 CET: CS Gloria 2018 BN vs H.C. Dunarea Braila

Saturday 11 May, 18:00 CET: Storhamar Handball Elite vs Neptunes Nantes

Placement match

Sunday 12 May, 15:00 CET

Final

Sunday 12 May, 18:00 CET



