Referees nominated for Men's EHF EURO 2026

13 January 2026, 15:00

17 referee pairs from 16 European nations will be whistling the Men's EHF EURO 2026 in Denmark, Norway and Sweden, from 15 January to 1 February. This article will update daily the nominations for each match day in Herning, Oslo, Malmö and Kristiansand. 

Due to a recent injury, the Czech referee pair Vaclav Horacek and Jiri Novotny withdrew their nomination. A new referee pair, Serbian duo Marko Boricic and Dejan Markovic, have been nominated as a replacement on 22 December 2025.

The European Handball Federation has withdrawn the nomination of two referees from North Macedonia on 10 January 2026, Slave Nikolov and Gjorgji Nachevski, for the Men’s EHF EURO 2026.

15 January

Group A 

18:00 ESP vs SRB: Eliasson Jonas / Palsson Anton (ISL) 
20:30 GER vs AUT: Pavičević Ivan / Ražnatović Miloš (MNE)

Group C

18:00 FRA vs CZE: Barysas Tomas / Petrušis Povilas (LTU)
20:30 NOR vs UKR: Bíró Ádám / Kiss Olivér (HUN) 

16 January 

Group B

18:00 POR vs ROU: Kurtagić Mirza / Wetterwik Mattias (SWE)
20:30 DEN vs MKD: Covalciuc Igor / Covalciuc Alexei (MDA)

Group D

18:00 SLO vs MNE: Hansen Mads / Madsen Jesper (DEN)
20:30 FAR vs SUI: Erdoğan Kürşad / Özdeniz İbrahim (TUR)

Group F

18:00 ISL vs ITA: Marín Andreu / Garcia Ignacio (ESP)
20:30 HUN vs POL: Schulze Robert / Tönnies Tobias (GER)

17 January 

Group E

18:00 CRO vs GEO: Álvarez Javier / Bustamante Yon (ESP)
20:30 SWE vs NED: Mitrevski Dimitar / Todorovski Blagojche (MKD)

