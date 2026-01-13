15 January
Group A
18:00 ESP vs SRB: Eliasson Jonas / Palsson Anton (ISL)
20:30 GER vs AUT: Pavičević Ivan / Ražnatović Miloš (MNE)
Group C
18:00 FRA vs CZE: Barysas Tomas / Petrušis Povilas (LTU)
20:30 NOR vs UKR: Bíró Ádám / Kiss Olivér (HUN)
16 January
Group B
18:00 POR vs ROU: Kurtagić Mirza / Wetterwik Mattias (SWE)
20:30 DEN vs MKD: Covalciuc Igor / Covalciuc Alexei (MDA)
Group D
18:00 SLO vs MNE: Hansen Mads / Madsen Jesper (DEN)
20:30 FAR vs SUI: Erdoğan Kürşad / Özdeniz İbrahim (TUR)
Group F
18:00 ISL vs ITA: Marín Andreu / Garcia Ignacio (ESP)
20:30 HUN vs POL: Schulze Robert / Tönnies Tobias (GER)
17 January
Group E
18:00 CRO vs GEO: Álvarez Javier / Bustamante Yon (ESP)
20:30 SWE vs NED: Mitrevski Dimitar / Todorovski Blagojche (MKD)